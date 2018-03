Valencia, riecco lo Zaza di inizio stagione. Con un messaggio all'Italia

Ed è così, tramite la sua follia, che in Spagna sta pian piano convincendo tutti.

"La follia rende sani di mente". E' questo l'hashtag che compare quasi ad ogni post su Instagram fatto da Simone Zaza. Perché lui, ragazzo-prodigio ai tempi del Sassuolo, campione d'Italia con la Juventus e poi emigrante del gol in Europa, un po' folle lo è davvero. Bisogna esserlo, per vivere la vita appieno, tappa dopo tappa, senza dar conto alla destinazione. E lo è anche per il suo stile di gioco, a volte esuberante, a volte estroso nelle idee, in un misto tra pragmatismo e geniale consapevolezza dell'obiettivo. Ed è così, tramite la sua follia, che in Spagna sta pian piano convincendo tutti. Ma procediamo per gradi.

Dopo una prima parte di stagione a dir poco esaltante, con nove gol in dieci giornate di Liga, l'attaccante lucano ha vissuto un paio di mesi di penombra, in cui è stato poco utilizzato da Marcelino, ma prima ancora meno concreto rispetto al solito. Titolare solo due volte tra metà dicembre e metà febbraio, in Spagna già cominciava ad echeggiare la voce di un possibile addio in estate, ad un prezzo quasi di saldo. E' questo, probabilmente, il periodo che ha maggiormente inciso nella scelta di del c.t. Gigi Di Biagio, che l'ha escluso dai convocati per le due amichevoli contro Argentina e Spagna. Oltre, poi, al fatto che l'esterofilia italiana orbita soltanto nella sfera del mercato e non in quella della meritocrazia.

Eppure Zaza ha finalmente mostrato segnali incoraggianti in vista del finale di stagione, in cui il suo Valencia è chiamato a tenersi stretto il quarto posto, già virtualmente blindato nelle ultime giornate. Nelle ultime tre partite, contro Real Betis, Siviglia ed Alaves, l'ex Juventus ha realizzato due gol ed un assist, entrando praticamente in tutte le azioni pericolose della sua squadra. Ha ricominciato a creare quell'ibrido, fonte d'equilibrio più che di follia, tra pressing e rifiniture che l'aveva contraddistinto nella prima parte di quest'annata. Pronto, magari, a riprendersi questo posto in Nazionale che continua a sognare.