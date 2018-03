Valencia, Rodrigo: "Col Siviglia vittoria che vale doppio per la Champions"

© foto di Pietro Mazzara

Grazie alla doppietta di Rodrigo, il Valencia ha espugnato il Sanchez Pizjuan battendo 2-0 il Siviglia. Dopo la gara l'attaccante brasiliano ai microfoni di beIN Sportssi è detto molto soddisfatto della vittoria: "Sono più di tre punti contro un diretto rivale nella lotta per la Champions League. Ci sono tre punti che non chiudono nulla ma sono un passo avanti per il nostro obiettivo. È stato un match fondamentale. Abbiamo fatto un ottimo lavoro per tutta la stagione. Il Siviglia ha una grande squadra e questa vittoria è importante. Personalmente sono molto felice di aver fatto bene e aiutato la squadra".