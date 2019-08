Valencia, Rodrigo non si allena: Atletico Madrid a un passo

© foto di J.M.Colomo

Rodrigo in questo momento non si sta allenando insieme ai compagni del Valencia alimentando le voci su un suo approdo imminente all'Atletico Madrid. I due club sono in contante contatto telefonico e non si esclude un incontro che definisca il passaggio del calciatore ai Colchoneros. Un affare che potrebbe interessare anche l'Italia, visto che a quel punto Correa potrebbe finalmente trovare la strada per vestire la maglia del Milan. A riportarlo è Marca.