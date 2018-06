Valencia, Rodrigo potrebbe sbarcare in Premier: piace all'Arsenal

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In questa sessione estiva di mercato il Valencia potrebbe perdere Rodrigo. L'attaccante infatti piace a diversi club e secondo quanto riporta il Sun on Sunday, Rodrigo sarebbe favorevole ad un trasferimento in Premier League dove c'è l'Arsenal pronto ad accoglierlo. Sull'attaccante c'è anche l'Atletico Madrid.