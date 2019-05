© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'attaccante del Valencia Rodrigo Moreno ha parlato al sito ufficiale del club in vista del ritorno delle semifinali di Europa League contro l'Arsenal (andata 3-1 per i Gunners): "Abbiamo bisogno di segnare e io ci credo. La sfida è grande ma la squadra ha fatto vedere di sapersi rialzare di fronte alle difficoltà. Lo spirito del Valencia è chiaro, non ci arrenderemo mai. Nel calcio non c'è niente di impossibile".