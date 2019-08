Valencia, si ferma Soler: emergenza a centrocampo per Marcelino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Emergenza a centrocampo per Marcelino, il tecnico del Valencia dovrà fare a meno di Carlos Soler. Il club iberico, tramite i propri canali ufficiali, ha diramato il report medico: lesione del legamento della caviglia destra che terrà il giocatore lontano dai campi per diverse settimane. I tempi di recupero non sono stati ufficializzati, ma nei prossimi giorni ci saranno ulteriori novità a riguardo.