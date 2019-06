Valencia, si punta a chiudere il colpo Rafinha entro la prossima settimana

© foto di Imago/Image Sport

Il Valencia sta lavorando all'acquisto di Rafinha dal Barcellona. Secondo quanto riporta AS il club ha raggiunto un accordo con il giocatore ma non ancora quello con il club blaugrana e punta a risolvere la questione entro la prossima settimana per regalare il giocatore a Marcelino prima dell'inizio del ritiro fissato l'8 luglio.