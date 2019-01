Rubén Sobrino è il giocatore scelto dal Valencia per completare il reparto offensivo. Il Valencia e l'Alavés, infatti, stanno negoziando per chiudere il trasferimento del giocatore spagnolo, classe 1992. L'attaccante sostituirà il belga Michy Batshuayi, sempre più vicino alla partenza, come riporta Marca.