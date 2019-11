Nel corso delle prossime sessioni di mercato il Valencia dovrà vendere qualcuno dei suoi calciatori per far quadrare i conti. Stando a quanto scritto da El Mundo, il maggior indiziato è Ruben Sobrino (27), attaccante classe '92 che non sta trovando molto spazio agli ordini di Celades. Sulle sue tracce c'è il Mallorca su tutte, favorito su Celta Vigo ed Espanyol, parimenti interessati.