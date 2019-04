Javi Calleja, tecnico del Villarreal, suona la carica alla vigilia del derby contro il Valencia, ritorno dei quarti di finale di Europa League. Si riparte con il submarino amarillo che deve recuperare in trasferta l'1-3 subito sette giorni fa all'"Estadio de la Cerámica": "Perché non possiamo fare la storia al Mestalla? Sappiamo che è difficile, ma non impossibile. Finché ci sono possibilità di ribaltarla dobbiamo provarci. Non rinunciamo".