Il tecnico del Valencia, Marcelino Toral, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Villarreal, ritorno dei quarti di finale di Europa League. Si riparte dal 3-1 per i murciélagos. Non ci sarà Kondogbia: "Ha avuto una ricaduta nell'area dove si è fatto male ed è stato necessario un intervento. Per il recupero entro il termine della stagione vediamo, è possibile che non ce la faccia". Assente anche Piccini: "Migliora ogni giorno che passa, vediamo se riusciamo a recuperarlo per domenica". Sulla partita: "Abbiamo il risultato dell'andata a favore ma non possiamo essere troppo sicuri. In qualsiasi momento in cui l'avversario può spingersi in avanti, i dubbi possono insinuarsi nella nostra mente. Dobbiamo mantenere alta la concentrazione".