Valencia vince in rimonta, Marca celebra la tripletta di Rodrigo

La prima pagina di Marca celebra la vittoria in rimonta del Valencia contro il Getafe, che proietta i taronges in semifinale di Copa del Rey. "Questa è la coppa!", il titolo del giornale che sottolinea la tripletta di Rodrigo. L'attaccante spagnolo, in pieno recupero, ha segnato due gol fissando il punteggio sul 3-1 capovolgendo il risultato che all'andata ha premiato il Getafe (1-0).