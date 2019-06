Valencia, visite mediche per Cillessen. Al Barcellona andrà Neto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giornata di visite mediche per Jasper Cillessen, portiere olandese classe '89 che passa dal Barcellona al Valencia. L'accordo raggiunto nelle ultime ore prevede uno scambio alla pari con Neto, ex estremo difensore di Fiorentina e Juventus che si trasferirà in Catalogna. I due portieri, scrive il 'Mundo Deportivo', verranno valutati una cifra vicina ai 30 milioni di euro.