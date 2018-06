Valencia, visite mediche per il baby Racic. Arriva dalla Stella Rossa

© foto di Alterphotos/Image Sport

Come riporta As, il centrocampista classe 1998 della Stella Rossa, Uros Racic, è arrivato in giornata a Valencia per sostenere le visite mediche con il club spagnolo. Il trasferimento dovrebbe essere ufficializzato domani: alla Stella Rossa andranno 2 milioni di euro.