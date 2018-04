Valencia, Zaza sbotta: "Perché dovrei andarmene? Qui gioco e segno"

© foto di LAZARO

Autore di 12 reti in 34 presenze quest'anno, l'attaccante del Valencia Simone Zaza ha parlato così del suo futuro ad As: "La stampa scrive che sono sul mercato e la gente per strada mi chiede di restare. Ma perché dovrei andarmene da Valencia? Gioco e segno. È vero che potrei realizzare più reti, ma le cose mi vanno bene in un club grande e in una città speciale. Non voglio andarmene".