Valencia, Zaza soddisfatto per l'esperienza alla corte di Marcelino

© foto di LAZARO

Trentuno partite e dodici gol nella Liga. Una media di uno ogni 162 minuti, una stagione importante quella vissuta da Simone Zaza. Per il quale gli interessamenti, come raccontato negli scorsi giorni su queste colonne, non mancano. Il giocatore, secondo quanto raccolto in Spagna da Tuttomercatoweb.com, si troverebbe molto bene a Valencia e in questo momento la sua volontà sarebbe quella di restare in terra iberica. La novità che lo riguarda, in eventuale chiave futuro, è la scelta della famiglia Zaza di avvalersi di un consulente di mercato come l'avvocato Giuseppe Bozzo ma, chiaramente, in caso di eventuali movimenti. Mentre Zaza ribadisce la sua felicità per l'esperienza al Valencia.