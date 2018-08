Valladolid-Barcellona, le formazioni ufficiali: Coutinho titolare

© foto di J.M.Colomo

Alle 22.15 scenderà in campo il Barcellona che sarà ospite del Valladolid e cercherà il bis dopo la prima vittoria conquistata al Camp Nou. Ernesto Valverde per questa trasferta conferma Dembelè nel tridente ma punta su Courtinho in mezzo al campo: ecco le formazioni ufficiali della gara.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

VALLADOLID: Masip, Moyano, Kiko Olivas, Calero, Nacho, Borja, Alcaraz, Anuar, Toni, Óscar Plano, Enes Ünal.

BARCELLONA: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Busquets, Rakitic, Coutinho; Dembélé, Messi, Luis Suárez.