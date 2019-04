Curioso siparietto andato in scena nel corso di un'intervista a Otro tra Neymar e Ronaldo (il Fenomeno, ndr). Sul Valladolid - di cui l'ex attaccante è attualmente il presidente - sembra infatti gravare una maledizione in questa stagione, con cinque calci di rigore sbagliati dalla squadra spagnola (che lotta per non retrocedere nella Liga) sui sei tirati. Prima la premessa: "I penalty sono spaventosi, una grande responsabilità". Poi la battuta: "Sono sul punto di tornare in campo e tirarli in prima persona".