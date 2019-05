Valladolid, Ronaldo contro il caro prezzi: "Rayo pecca di opportunismo"

© foto di Antonio Vitiello

Ronaldo Nazario da Lima, presidente del Valladolid, non ha preso bene la notizia dei prezzi fissati dal Rayo Vallecano in vista della prossima sfida di Liga: "Il Rayo pecca di opportunismo ma penso che non sia una politica rivolta a noi ma in generale. Vedo che molti tifosi del Rayo non sono d'accordo con il club e sono pronti a darci una mano. Noi stiamo organizzando gratuitamente dei pullman per tutti coloro che hanno acquistato il biglietto".