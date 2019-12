Valverde: "Messi e il ritiro? Normale che inizia a pensarci, ha 32 anni"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ricevuto il suo sesto Pallone d'oro, Lionel Messi ha parlato in maniera non troppo chiara del suo ritiro dal calcio. In conferenza stampa, il tecnico del Barcellona, Ernesto Valverde, ha detto di non essere sorpreso: "È normale, ha 32 anni e non pensa certo a ritirarsi domattina, però è ovvio che non manchi molto. Quando un calciatore supera i 30 vede quel momento sempre più vicino. Le sue parole non stanno a significare che abbandonerà il calcio oggi o nel giro di un mese".