© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Non penso che il fatto che loro si giochino ancora la Premier ci dia un vantaggio". Ernesto Valverde, allenatore del Barcellona, non si fida del 3-0 rifilato dai blaugrana al Liverpool nella gara di andata: "Loro avevano anche un giorno in più di riposo. È stata una sfida con un grande dispendio di energie, avendo già vinto il campionato abbiamo la possibilità di far rifiatare alcuni dei nostri giocatori".

Xavi si ritira.

"Non so se sia stato il miglior giocatore della storia del calcio, ma di sicuro uno dei migliori. È stato uno dei centrocampisti più forti degli ultimi anni, capiva il gioco di posizione e nessun passaggio era irrilevante. La sua carriera è sotto gli occhi di tutti e averlo visto giocare per tutti noi è qualcosa di straordinario".