Valverde: "Presto per dire se Messi ci sarà a Milano con l'Inter"

© foto di Imago/Image Sport

Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona, ha parlato alla vigilia della gara contro il Rayo Vallecano. "Messi martedì? Ha un problema al braccio. E' bene che entri in gruppo il più rapidamente possibile per mantenere la forma: aspettiamo, sono passate solo due settimane. Tocca ancora aspettare per vedere se ci sarà contro l'Inter a Milano. Scolari e i cojones? Ogni allenatore parla e dice quel che ritiene opportuno alla squadra. Non avrete un giudizio da me. Un attaccante dal mercato? Il Barça è sempre attento al mercato. Non certo per sostituire Suarez, che è in un buon momento, ma in generale: servono a tutti i club i rinforzi. I difensori? Vogliamo recuperare Umtiti e Vermaelen: vorrei averli tutti in rosa ma dobbiamo monitorare il mercato, senza dubbio. Vidal? E? un giocatore di grande livello e sta aumentando il suo in queste ultime partite. E' di una competitività ineguagliabile".