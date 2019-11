© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A due giorni dal grande Gala per il Pallone d'Oro, a Ernesto Valverde in conferenza stampa è stato chiesto quale sia per lui il possibile vincitore. La stessa domanda è stata fatta oggi a Sarri, ovviamente in un discorso legato a Cristiano Ronaldo. Mentre per l'allenatore del Barcellona dovrebbe spuntarla Messi: "Se è un premio da dare al miglior giocatore, bisognerebbe darlo sicuramente a Messi". Poche parole, chiarissime: nella corsa con van Dijk e CR7, per il suo allenatore nessuno è meglio dell'argentino.