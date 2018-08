Valverde stuzzica il Real: "Curioso di vederli dopo l'addio di CR7"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona, ha parlato a Revista Barça dell'addio di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus. "L'addio di Ronaldo rompe la sfida tra lui e Messi. Sono curioso di vedere come influirà nel futuro del Real Madrid, come reagiranno alla fine del mercato e come andranno nella Liga e in Champions League".