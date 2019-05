© foto di Federico Gaetano

Valzer delle panchine. Dall'Italia alla Spagna, dove il terremoto Barcellona ha scosso il futuro degli allenatori. Ernesto Valverde via dal club catalano, al suo posto il grande favorito è Roberto Martinez, attualmente ct del Belgio. Con lui potrebbe arrivare Thierry Henry come possibile secondo, spiega Sport. E il basco Valverde? Il suo futuro potrebbe essere al Siviglia, racconta Sky Sport, dove il ds Monchi è sempre alla ricerca di una guida tecnica. Gli altri: il Mundo Deportivo racconta che Rubi potrebbe lasciare l'Espanyol per andare al Betis Siviglia e che l'agente del giocatore è già in terra catalana.