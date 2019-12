Van Bommel out, il dg del PSV: "Scelta dolorosa, ma viviamo un declino"

© foto di PhotoViews

Il dg del PSV Eindhoven, Toon Gerbrands, ha spiegato così l'esonero di mister Van Bommel all'indomani della sconfitta per 3-1 sul campo del Feyenoord: "Il declino di questo PSV è troppo grande e indegno. Abbiamo fatto le nostre valutazioni e alla fine optato per questa dolorosa decisione. Nel nostro club cerchiamo di sostenerci sempre tutti, abbiamo provato tutto il possibile per invertire questo trend negativo, ma sfortunatamente non ci siamo riusciti", le parole riportate dal sito ufficiale del club olandese.