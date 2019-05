© foto di Insidefoto/Image Sport

Ai microfoni di Ziggo Sport, Ruud Gullit fa il punto sul futuro di Donny van de Beek. "Spero non faccia la stessa scelta di Davy Klaassen che è andato all'Everton, squadra con uno stile diverso dall'Ajax e per questo ha avuto un rendimento diverso e peggiore. Per me Donny sarebbe perfetto al Real: si adatterebbe meravigliosamente lì".