La fumata bianca (anzi, Blanca), in estate, è stata molto vicina. Donny Van de Beek alla fine è rimasto all'Ajax e ai microfoni di Voetbal International ha escluso il suo addio al club di Amsterdam nella finestra di gennaio: "Non voglio andarmene nel mercato invernale, resterò qui fino alla fine della stagione. Voglio stare sereno, vedremo in futuro. Il Real lo sa? Certo, tutti ne sono a conoscenza, non ho intenzione di cambiare a stagione in corso. Sono felice che il mercato sia finito, ora voglio concentrarmi solo sull'Ajax. Tutti qui mi apprezzano e spero di fare del mio meglio per ripagare la fiducia".