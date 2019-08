Parlando al termine della sfida vinta 5-0 dal suo Ajax contro l'Emmen in campionato, in cui è partito da titolare ed ha pure aperto le danze sul tabellino col gol del vantaggio, il centrocampista Donny van De Beek si è soffermato sul suo futuro, visti i continui accostamenti al Real Madrid:

"Le trattative continuano e vorrei che si risolvessero al più presto. E se mercoledì non dovessero essere concluse, allora sarò con la squadra per la partita (di Champions League, ndr) contro il PAOK. Per me è un orgoglio ed un onore che sia i compagni che i tifosi mi chiedano di rimanere".