Van de Beek verso il Real Madrid: "Si, mi stanno cercando"

Con Paul Pogba destinato a restare al Manchester United, nonostante la volontà del centrocampista classe '93 di cambiare casacca, il Real Madrid negli ultimi giorni s'è fiondato con decisione su Donny Van de Beek, centrocampista dell'Ajax.

"Si, mi stanno cercando", ha dichiarato il centrocampista classe '97 che s'è poi detto concentrato solo sulla gara di questa sera contro il Vitesse, prima sfida dell'Eredivisie 2019/20.

Di ben altro tenore le dichiarazioni di Tan Hag, manager dell'Ajax: "Noi vogliamo tenerlo, ma se si fa avanti un club come il Real Madrid possiamo farci poco. Non possiamo tenere le nostre stelle troppo a lungo: se vogliono andare via, possiamo farci poco".