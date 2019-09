Van der Sar: " Man United, De Gea non insostituibile. Io sto bene all'Ajax"

© foto di Federico De Luca

"A un certo punto dovranno prendere una decisione". In casa Manchester United continua a esservi incertezza sul futuro d David De Gea. A Sky Sports UK ne ha parlato Edwin Van der Sar, ex portiere dei Red Devils, oggi dirigente dell'Ajax: "La questione è in piedi ormai da un po' di tempo, quindi a questo punto si tratta di dire sì o no, ma non sono un dirigente dello United. Altri portieri potrebbero prenderne il posto, ve ne sono diversi in Premier League che potrebbero farlo. Io avevo 34 anni quando sono andato allo United".

Le voci su un possibile ritorno a Manchester da dirigente.

"Sto bene all'Ajax, ho un ruolo diverso, quello di direttore esecutivo. Non vedo l'ora di riportare l'Ajax ad alti livelli nel contesto europeo, ci siamo avvicinati l'anno scorso".