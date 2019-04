© foto di Federico De Luca

Sulle colonne del Telegraaf, Edwin van der Sar, dirigente dell'Ajax, ha parlato del momento del club olandese che sfiderà in Champions League la Juventus ai quarti. "Abbiamo ricevuto complimenti da parte di tutti per la gara contro l'Ajax e per come siamo arrivati ai quarti. C'era già attenzione su di noi ma ora lo confermano i risultati. Queste sono le settimane più importanti ma anche le migliori della stagione: è un periodo in cui tutti sono impegnati, insieme, per l'Ajax. C'è uno spirito fantastico verso la Juventus ma anche verso la finale di Coppa KNVB e per l?Eredivisie. Qui ogni gara conta, che sia Emmen, Willem II o Juventus. Sarò onesto, però: se avessimo perso 2-1 contro il PSV, avrei parlato in modo diverso. Però abbiamo un grande spirito combattivo e mi sto divertendo. Il nostro sviluppo è evidente anche all'estero. Dopo la gara col PSV sono arrivati complimenti anche al telefono".