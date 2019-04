© foto di Federico De Luca

Un passato da portiere all'Ajax, poi alla Juventus e al Manchester United. Ora fa il dirigente ai lancieri, ma Edwin Van der Sar non esclude un ritorno a Old Trafford. "Ora sono felice all'Ajax e penso solo a fare bene col club di Amsterdam, ma Manchester è un posto e un club speciale per me", ha detto attraverso una intervista concessa al The Sunday Times.