Van der Vaart su Van de Beek: "Fossi in lui andrei a Madrid in bicicletta"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Donny Van de Beek è la principale alternativa a Paul Pogba. Il centrocampista olandese piace molto al Real Madrid e nelle ultime ore le parti stanno cercando di trovare un accordo sulle cifre: si parla di 70 milioni di euro, bonus inclusi. Nel frattempo Rafael van der Vaart, ex giocatore dei blancos, è intervenuto al canale olandese NOS, scherzando sul possibile trasferimento del connazionale in Liga: "Fossi in lui andrei a Madrid in bicicletta".