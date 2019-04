Van der Vaart torna in campo: in Spagna con la squadra dei suoi nonni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ritiratosi appena qualche mese fa dalla scena, Rafael Van der Vaart ha già cambiato idea. Ma solo per una partita. L'ex Real Madrid, infatti, ha indossato di nuovo gli scarpini per giocare in Spagna, con il Chiclana Industrial, squadra di prima divisione andalusa. Il motivo? I suoi nonni vivono a Chiclana, è andato a fargli visita e, per una partita, ha indossato la casacca rossonera.