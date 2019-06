© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In un'intervista rilasciata a Unisport, il difensore del Liverpool Virgil van Dijk ha parlato della sua grande capacità di non farsi saltare dagli attaccanti: "Da giovane ho giocato tantissimi per strada, adoravo anche fare l'attaccante in quel periodo. In questo modo ho capito come pensano gli attaccanti in certe situazioni. Poi, ovviamente, è molto importante anche l'esperienza accumulata a livello professionale. Quale consiglio posso dare ai futuri difensori? A loro dico di continuare a giocare per strada con gli amici".