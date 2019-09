© foto di Insidefoto/Image Sport

Il miglior difensore centrale del mondo poteva morire a 21 anni. A FourFourTwo, Virgil Van Dijk ha parlato del problema di salute che ha avuto un po' di tempo fa, un episodio che lo ha segnato profondamente: "Nel 2012 ho sofferto di appendicite, peritonite e infezione renale. Nella stragrande maggioranza dei casi, il paziente muore. Potevo vedere solo i tubi collegati al mio corpo, non potevo fare nulla. In quel momento ho pensato al peggio. Così cominciai a scrivere il testamento: nel caso fossi morto, una parte dei miei soldi li avrei destinati a mia madre. Nessuno voleva parlarne, ma dovevo farlo". Per fortuna, le cose sono andate per il verso giusto e VVD è diventato la colonna del Liverpool campione d'Europa al Wanda Metropolitano.