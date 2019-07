Van Gaal critica Ribery: "Pensava solo a sé. Figo era la mia star, lui no"

© foto di Alberto Fornasari

Louis van Gaal, allenatore olandese che ha allenato il Bayern dal 2009 al 2011, non si è espresso esattamente con parole dolcissime nei confronti di Franck Ribery, alla ricerca di una nuova squadra dopo il termine dell'avventura nei bavaresi, a France Football: "Le star hanno un ruolo sia nel club che nella squadra. Alcuni dei vostri colleghi hanno scritto che non sono stato capace di allenare giocatori maturi ed affermati. È un errore. Dipende tutto se il giocatore in questione è disposto ad essere parte della struttura collettiva che un allenatore che crede in certi concetti, come me, vuole creare. Ho allenato Figo e Rijkaard quando erano già più che trentenni, e non ha usato il suo status per propositi personali. Questi giocatori sono molto più funzionali rispetto a quelli che voi chiamate stelle. Figo era la mia star, Ribery no. Pensava più a se stesso che alla squadra".