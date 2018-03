Van Gaal: "Lewa miglior bomber del mondo. Lo volevo allo United"

© foto di Imago/Image Sport

Louis van Gaal non ha dubbi: "Robert Lewandowski è il miglior attaccante del mondo in questo momento". Il tecnico olandese, intervistato dalla Bild, avrebbe svelato di aver provato ad acquistare il centravanti ai tempi del Manchester United: "Volevo portarlo a Manchester, il suo prezzo non era un problema per il club. Il Bayern però si oppose alla cessione". Lewandowski, proprio nelle ultime ore, è stato accostato con forza alla maglia del Real Madrid.

Van Gaal si è espresso poi anche sulla possibilità di allenare il PSG: "Sarebbe fantastico, ma non è tutto così facile... Dovrei imparare una nuova lingua e io ho problemi con il francese. La comunicazione è la cosa più importante per un allenatore. Comunque il PSG resta una grandissima squadra".