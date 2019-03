© foto di Imago/Image Sport

Robin Van Persie, top scorer assoluto dell'Olanda a quota 50 gol e uno dei giocatori più forti e iconici nel calcio internazionale dell'ultimo decennio, a 35 anni continua a essere decisivo e soprattutto a segnare a raffica nell'Eredivisie indossando la maglia numero 32 del Feyenoord (il suo primo amore). L'ultimo super-show tre settimane fa, con la tripletta all'Emmen, ma le idee sul ritiro a fine stagione non sembrano essere cambiate: "Sì, nessun ripensamento. Al termine di questo campionato arriverà il momento di dire basta. Ad agosto compirò 36 anni, la metà dei quali vissuti nel calcio professionistico: un viaggio iniziato all'età di cinque anni e che si concluderà qui a Rotterdam, dove sono nato e dove tutto è cominciato. In Turchia avevo perso il piacere di giocare, ma non volevo chiudere la carriera con questa sensazione. Il ritorno al Feyenoord mi ha restituito la gioia perduta: voglio ricambiare tutto quello che il club ha fatto per me condividendo le mie esperienze con i compagni più giovani e aiutandoli a trovare la migliore strada possibile per la loro carriera. Devo ancora giocare 8 partite di campionato: allora voglio continuare a segnare e a divertirmi sino alla fine. Non è possibile vincere tutti gli anni, anzi, i trofei che sollevi sono sempre meno rispetto alle sconfitte".