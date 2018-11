Van Praag svela: "Il Real ci ha minacciati di creare una Superlega"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Michael van Praag, presidente della Federcalcio olandese e membro dell'UEFA, ha rivelato un interessante retroscena sul Real Madrid e il progetto della Superlega europea: "Non è stato il Bayern Monaco a minacciare di creare la Superlega - ha dichiarato a Kicker -, bensì il Real Madrid. I vertici dei blancos hanno utilizzato parole che ora non voglio ripetere. Rummenigge ha fatto di tutto per normalizzare la situazione e portare sia i club che l'UEFA al tavolo della trattativa. Non c'è stato alcun tradimento da parte di Rummenigge, è colui che ha cercato più di tutti di mantenere unita la famiglia del calcio".