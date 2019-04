Var caos anche in Francia. Galtier: "E' dannosa, sono con Platini"

Tecnico Lilla 'aveva ragione Platini'

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 8 APR - Anche in Francia è polemica sull'utilizzo della Var. Così nella sfida finita in parità, 1-1, tra Lilla e Reims a dare il via alle polemiche è stato il tecnico della squadra seconda in classifica, Christophe Galtier. "La Var? E' dannosa, prima ne ero un fervente sostenitore, adesso invece sono dalla parte di Platini e dico che aveva ragione: la tecnologia crea più frustrazioni e tensioni, meglio lasciar decidere agli essere umani", sono le sue parole riportate da L'Equipe sia nell'edizione in edicola che su quella online. A scatenare la rabbia dell'allenatore del Lilla sono stati due episodi controversi, in particolare un fallo di mano in area di un giocatore del Reims, che non è stato preso in considerazione dall'arbitro. "Si vede chiaramente il tocco, per me è un errore manifesto, e allora a cosa serve il video?".