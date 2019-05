© foto di Imago/Image Sport

Raphael Varane via dal Real Madrid? Nelle ultime settimane le voci di mercato hanno spinto molto in questa direzione, all'interno di una probabile rivoluzione di mercato che investirà il club spagnolo la prossima estate. A sgombrare il campo dai dubbi, però, ci ha pensato lo stesso difensore francese classe '93, che a Marca ha dichiarato di voler continuare a giocare al Bernabéu anche la prossima stagione, sotto la guida di Zidane: "Rimarrò a giocare nel Real Madrid per la prossima stagione, e vi prometto che tornerò a essere il miglior Varane".