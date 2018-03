Vazquez: "Per Juve e Roma è dura ma possono farcela in Champions"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Franco Vazquez, centrocampista offensivo del Siviglia, ha parlato a Fox Sport soffermandosi sulle sfide di Juventus e Roma contro Real Madrid e Barcellona: "Come si batte il Barça? E' difficile, ma ci stiamo preparando bene. In queste settimane abbiamo lavorato e speriamo di essere al 100%. La Roma? Ha il 50% di chance, se giocano bene possono battere il Barça. Messi? Mi piace, ma non mi rivedo in lui. Penso più a Isco o Ozil. Dybala? Lui sa che non si può essere paragonati a Messi. Lui vuol fare la sua carriera e sta facendo cose straordinarie. Il Real Madrid? In Champions sono fortissimi, ma la Juve è una squadra importante con giocatori di talento. Devono stare tranquilli e fare il loro gioco".