Ventata di freschezza in un gruppo logoro: il Real riparta da Vinicius

© foto di J.M.Colomo

Il Real Madrid riparta da Vinicius. Il brasiliano è stato uno dei pochi a salvarsi ieri sera nell'umiliazione subita contro l'Ajax. O almeno, lo ha fatto per quel poco in cui è restato in campo, prima di infortunarsi. Classe 2000, il talento prelevato dal Flamengo in poco tempo ha dimostrato di valere i 45 milioni spesi, record per un giocatore minorenne. E anche nel Clasico contro il Barcellona era il giocatore che aveva messo maggiormente in difficoltà i catalani.

L'unica ventata di aria fresca in un gruppo vecchio, logoro, arrivato alla fine di un ciclo. Qualcuno (Zidane) lo aveva capito e aveva lasciato da vincente. Qualcuno per altri motivi (CR7 e il problema col fisco) ha cambiato aria; altri avrebbero voluto farlo e sono stati trattenuti più o meno controvoglia (Marcelo su tutti, ma anche Modric). E poi c'è chi è rimasto, nonostante il rapporto con lo spogliatoio non sia idilliaco (Bale).

Una squadra praticamente da rifare, un mercato inesistente o quasi negli ultimi anni. I risultati fino a maggio hanno dato ragione a Florentino Pérez, ma oggi manca il ricambio generazionale. Vinicius ha dimostrato di poter diventare un fuoriclasse. Ma non basta solo lui per far tornare grande il Real.