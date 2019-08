Venti milioni per lasciare Parigi. Neymar vuole aiutare il Barcellona

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Venti milioni per aiutare il Barcellona a riportarlo a casa. Neymar vuole lasciare Parigi a tutti i costi e avrebbe addirittura pensato di mettere a disposizione una cifra considerevole, da aggiungere all'offerta da presentare al Paris Saint-Germain. Una proposta che a quanto pare non basterà, perché la telenovela dell'estate non dovrebbe chiudersi nel modo sperato. A riportarlo è Sport.