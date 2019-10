Vergogna in Galles: tifosi Swansea stampano biglietti aerei per deridere Sala

Vergogna in Galles. A poche ore dal derby tra Swansea e Cardiff, di scena domenica alle 13 al Liberty Stadium e valido per il 14° turno di Championship, sui social sono infatti comparse delle foto che ritraggono finti biglietti aerei col nome di Emiliano Sala, l'attaccante tragicamente scomparso lo scorso 21 gennaio in un incidente aereo. A stamparli e distribuirli per l'intera città di Swansea, come riportano i media d'Oltremanica, sarebbero stati alcuni tifosi degli Swans, che hanno macchiato così il ricordo del giocatore che in questa stagione avrebbe dovuto trascinare proprio il Cardiff a suon di gol dopo aver ben figurato al Nantes. Un gesto vigliacco (notare il numero del volo), che ha inevitabilmente conquistato le aperture di gran parte dei tabloid inglesi.

