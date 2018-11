Verratti fermato per guida in stato d'ebbrezza: rischia lunga sospensione

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riporta L'Equipe, Marco Verratti sarebbe stato fermato dalla Polizia con un tasso alcolemico superiore alla norma. Il centrocampista del PSG rischia una lunga sospensione alla patente. 0.49 mg/l per Verratti con un livello massimo di 0,20 mg/l in Francia. Il giocatore è stato messo in stato di fermo prima di essere fatto ripartire, una volta recuperato il tasso nella norma.