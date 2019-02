Verratti rimanda il rientro, Tuchel: "Ieri non ha finito l'allenamento"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la sofferta vittoria contro il Villefranche in Coppa di Francia, arrivata solo ai supplementari, Thomas Tuchel ha parlato delle condizioni di Marco Verratti: "Non è riuscito a terminare l'allenamento ieri. Ha avuto un problema, aspetteremo domani o dopodomani per sapere se giocherà qualche minuto contro il Bordeaux. Problema alla caviglia? No, è qualcos'altro, ma non lo sappiamo".