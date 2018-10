Verso Barça-Real, quotidiani madrileni: "Lopetegui si aggrappa a Isco"

Spazio al Clasico nelle prime pagine dei quotidiani spagnoli: "Lopetegui si aggrappa a Isco" titola As: "Punterà su di lui in un 4-4-2 con Bale e Benzema in avanti" si legge. "La prova del 9" è l'apertura di Marca che pone l'accento sui due centravanti Luis Suarez e Karim Benzema, in una sfida che per la prima volta dal 2007 sarà senza Messi e Cristiano Ronaldo.